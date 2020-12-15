برلماني: الحديث عن استئثار حزب مستقبل وطن بالحياة السياسية غير صحيح (فيديو)

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
كشف النائب صابر عبد القوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أبرز ملفات الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد السادس بالفصل التشريعي الأول المنعقدة اليوم.

وقال "عبد القوي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن اليوم يشهد تكليل لجهود أعضاء البرلمان، بمناقشة 5 اتفاقيات أبرزها اتفاقية التعاون مع روسيا، واتفاقية الغاز.

وتابع عضو مجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن ظلم بوصفه بالعودة للحزب الواحد والاستئصال بالحياة السياسية، منوهًا بأن هذا الحديث غير صحيح على الإطلاق، والحزب استحوذ على أكثر من 50%، والغالبية لأحزاب أخرى ومستقلين، وأصبح هناك مشاركة ديمقراطية في البرلمان، بينما الحزب الوطني كان يستحوذ على أكثر من 90 % من المجلس.

ويختتم مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، جلساته العامة بدور الانعقاد الحالي والأخير من عمر المجلس، اليوم الثلاثاء، بمناقشة العديد من الاتفاقيات.

وتأتي هذه الاتفاقيات كالآتي:
1- تقرير الجنة التشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضين الأصليين) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 1382020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.

2- تقرير اللجنة التشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3092019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020.

3- تقرير اللجنة التشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 2292020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.

4- تقرير اللجنة التشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 12020 المُعتمد بتاريخ 1452020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.

5- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والطاقة والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي بتاريخ 17102018.

أخبار تهمك

مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

منذ ساعتين و 14 دقيقة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. إصابة أجايي تحرم الأهلي من صفقة هجومية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نجم الأهلي المصاب يرفض أي تدخل جراحي

منذ 42 دقيقة

لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

منذ ساعة و نصف

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ 14 دقيقة

عاجل.. السيناريست مدحت العدل يعلن ترشحه رسميا لرئاسة نادي الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

03:22 م

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

02:25 م

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

02:13 م

نجم الأهلي المصاب يرفض أي تدخل جراحي

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان