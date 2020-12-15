البرلمان يوافق نهائياً على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22 9 2020.

وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها" ووٌفق علي ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرةبتاريخ 2292020".

وتتمثل الأهداف الأساسية للمنتدى، في احترام حقوق الأعضاء بالمنتدى فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي والحفاظ علي هذه الموارد واستخدامها لمصلحة شعوبهم، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي.

وطبقا للاتفاقية، تستهدف خلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، فضلا عن وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الاقليمية في هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك منأجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي.

كما يهدف المنتدى، إلى مساعدة الدول المستهلكة للغاز علي تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمي للغاز، فضلا عن المساهمة في تعزيز الحوار من أجل تحقيقأعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز بالمنطقة.

ووفقا للميثاق يتحمل كل عضو بالمنتدى جميع النفقات اللازمة لمشاركته في الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل ويتحمل المنتدى تكاليف سفر أعضاء المجلس التنفيذي لحضور اجتماعاتهم.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن منتدى غاز شرق المتوسط يكتسب أهمية خاصة، مؤكدًا أنه يشكل مكسب كبير لمصر، مؤكدًا أن هذا المنتدى تتويج لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف، مشيرًا إلى أن مقره سيكون جمهورية مصر العربية.

وأضاف رئيس مجلس النواب، قائلًا " منتدى غاز شرق المتوسط سيكون فاتحة خير على مصر ومنطقة الشرق الأوسط".

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