الأنبا باخوم يستقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة ماعت للتنمية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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استقبل صباح اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجاري، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، السيد أيمن عُقيل، رئيس مجلس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والسيدة مونيكا تاوضروس، مديرة المشروعات بمؤسسة ماعت للتنمية.
ورافق نيافته الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب الدياكونيا، والأستاذة ليديا يوسف مسؤولة العلاقات العامة بالمكتب.
دار الحوار حول سبل التعاون بين المؤسسة والبطريركية.

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