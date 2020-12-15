الرزاعة تبحث تطوير بورصة الدواجن والعمل على استعادة دورها

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
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بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماعه مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ملف بورصة الدواجن، ، للعمل على تطويرها، واستعادة دورها.

 

واشار القصير الى ان الهجان اكد انه يجرى حاليا دراسة تطوير البورصة، وعلاج المشاكل التي واجهتها، باعتبارها تقع ضمن اختصاصات المحافظة.

 

واكد وزير الزراعة ان صناعة الدواجن صناعة استراتيجية هامة، توفر حوالي 3 مليون فرصة عمل، وتبلغ استثماراتها حوالي 100 مليار جنيه، وان الوزارة تبذل قصارى جهدها للنهوض بها وتنميتها، لافتا الى انه تم وضعها ضمن مبادرة البنك المركزي، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من القروض بالفائدة الميسرة 5٪، لمساعدة صغار المربيين، لتحويل مزارعهم من النظام المفتوح الى النظام المغلق، من اجل مضاعفة الانتاج وزيادة عدد دورات الانتاج.

 

واوضح القصير ان جهود وزارة الزراعة اثمرت مؤخرا عن اعتماد وموافقة المنظمة العالمة للصحة الحيوانية على اعتماد 14 منشاة خالية من مرض انفلونزا الطيور، فضلا عن طلبات لحوالي ٢٤ منشاة اخرى جارى استكمال مستنداتهم، الامر الذي يؤدي الى استعادة ريادة مصر في هذا المجال، وفتح اسواق خارجية للتصدير، بعد ان وصلنا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة، حيث تم بالفعل التصدير الى دولة غانا، وبدء اجراءات التصدير الى دولة الامارات.

 

وكان وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، اصدر قرارا باستكمال تشكيل مجلس ادارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وضم لأول مرة ضمن الأعضاء المختارين، ممثلين عن صغار مربي الدواجن، لعرض وجهات نظرهم وتكامل الرؤى.

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