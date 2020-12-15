قبل افتتاحه بأيام.. محافظ بني سويف يتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق ترعة البوصة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه من المقرر افتتاح وتشغيل سوق ترعة البوصة نهاية الشهر الجاري، حيث تم  الانتهاء من تطويره ورفع كفائته، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري للميادين والشوارع والرئيسية،وتحقيق انسياب مروري بالمناطق الحيوية،والتيسير على المواطنين والباعة من خلال توفير احتياجاتهم في أماكن حضارية ومجهزة تقدم خدمات حيوية.

 جاء ذلك خلال زيارته "اليوم" لموقع  السوق بمدينة بني سويف،للاطمئنان على الانتهاء من كافة الأعمال التي تم تنفيذها بالسوق،وشملت إعادة تخطيط الباكيات وعمل ممرات وطرق داخلية تم رصفها،فضلا عن أعمال الدهانات والتسقيف وتجديد وصيانة المرافق بالسوق من مياه وكهرباء،بجانب تزويده بكاميرات تأمين،حيث رافقه السيد بلال حبش نائب المحافظ،واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل  ،وعدد من التنفيذيين المعنيين.

 وأشار المحافظ إلى أنه تم الإعلان عن الأسماء المتقدمين لحجز باكيات المرحلة الأولى من السوق، وعددهم 66 بائعا وتاجرًا، والذين قد تم حصرهم من مناطق ترعة البوصة وجسر إسلام وعلى مصباح  وعن طريق لجان مختلفة من المحافظة،،موضحا أنه يتم السير حاليا في إجراءات التعاقد معهم تمهيدا لتسكينهم خلال الأسبوع القادم،ومضيفا أن سيتم تباعا تسكين باقى المتقدمين  في المراحل التالية،وذلك ضمن خطة لنقل الباعة من الأسواق العشوائية بالمنطقة إلى السوق بعد تطويره وتجهيزه كمكان حضاري. 

كما تم مد خطوط السرفيس حتى موقع السوق،للتيسير على المواطنين وزيادة الإقبال عليه،حيث أنه سيكون المنفذ الوحيدلبيع السلع الأساسية بالمنطقة من الخضار والفاكهة،لافتا إلى أن تشغيل السوق سيمثل انفراجة كبيرة في مجال القضاء على الأسواق العشوائية  والتجمعات غير الحضارية خارج مقر السوق  والتي كانت مثار شكاوى عديدة من سكان المنطقة،فضلًا عن نجاح المحافظة في الاستفادة من السوق باعتباره كان من  أصول الدولة"غير المستغلة.

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