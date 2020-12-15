ألمانيا تطالب الاتحاد الاوروبي بإقرار لقاح كوفيد 19 قبل عيد الميلاد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:42 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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طالبت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الاوروبي بإقرار لقاح كوفيد 19 قبل عيد الميلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوروبية.

 

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية الألمانية، ارتفاعًا في عدد الإصابات والوفيات جراء تفشي وباء كورونا في ألبلاد.

 

ولفت معهد "روبرت كوخ للأمراض المعدية" بألمانيا، إلى أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات بالفيروس، وأن هذا الأمر أصبح مقلقا.

 

وأوضح المعهد الألماني، أن زيادة عدد المصابين في كل من تورينجيغا، وبراندنبورغ، وساكسوني، باتت تثير القلق.

 

ووصل مجموع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا، إلى أكثر مليون حالة، وتوفي حتى الآن نحو 20500 شخص جراء تفشي الوباء.

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