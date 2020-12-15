(بالاسماء) نتيجة قبول كلية الشرطة 2020 برقم الملف عبر موقع academy.moi اكاديمية الشرطة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:34 م
كلية الشرطة 2020
كلية الشرطة 2020
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(بالاسماء) نتيجة قبول كلية الشرطة 2020 برقم الملف عبر موقع academy.moi اكاديمية الشرطة

نتيجة قبول كلية الشرطة 2020،فلقد بدأت بشكل رسمي تظهر نتائج القبول في اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة وذلك للعام الدراسي 2021 وتم الاعلان عن اسماء المقبولين في تلك الاختبارات بالنسبة للدفعة الجديدة والتي نالت البحث بشكل متزايد من قبل الطلاب في تلك الفترة الاخيرة الذين ينتظرون موعد الاعلان عن النتيجة بفارغ الصبر، ولذلك سوف نتناول في مقالنا اليوم تلك التفاصيل الخاصة بنتائج القبول بكلية الشرطة.

نتيجة قبول كلية الشرطة 2020
لقد قامت كلية الشرطة بفتح باب التسجيل في تلك الاختبارات الخاصة بالقبول للالتحاق بالكلية والتي تم التقدم لها الكثير من الطلاب الذين استطاعوا الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الاخري وهؤلاء الطلاب الذين يسعون لتحقيق حلمهم في الالتحاق بكلية الشرطة التي تعتبر بمثابة حلم جميل لمعظم الشباب الذين يرغبون في الالتحاق بها، وبدء يترقب الكثير من الطلاب الذين قاموا باداء الاختبارات في انتظار الاعلان عن ظهور النتيجة النهائية والتي من المحدد أن تظهر في خلال الايام القادمة، وسوف يتم الاعلان عن أسماء المقبولين من خلال الاتصال بهم وابلاغهم بتكملة الاجراءات للالتحاق بالكلية.

رابط نتيجة كلية الشرطة
لقد اوضحت ادارة الكلية أنة يمكن في الوقت الحالي وفور اعلان النتيجة ان يقوم الطلاب بالدخول على الموقع الرسمي التابع للكلية ليتمكنوا من الحصول على النتيجة وذلك وفقا لبعض من الخطوات وهي:-

- يتم الدخول على الموقع الالكتروني لكلية الشرطة (اضغط هنا).

- ويتم اختيار الاستعلام عن نتائج اختبارات القبول بكلية الشرطة.

- ويتم ادخال البيانات المطلوبة من الرقم القومي ورقم الملف وغيرها.

- ومن ثم يتم الضغط على عرض النتيجة.

وكان الطلاب قد استطاعوا الانتهاء من أداء الاختبارات في اليوم الخامس عشر من شهراغسطس الماضي ومن ثم بدأت اعمال التصحيح ليتمكنوا من القيام بالاعلان عن النتيجة بشكل سريع في خلال تلك الساعات القليلة القادمة.

من خلال الخطوات السابقة يمكنك الان ان تستعلم عن نتيجة قبول اختبارات كلية الشرطة المصرية بالدخول على الرابط السابق والتوجيه مباشرة الى موقع استعلام النتائج برقم الملف.

(بالاسماء) نتيجة قبول كلية الشرطة 2020 برقم الملف عبر موقع academy.moi اكاديمية الشرطة

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