قوافل رياضية ومسابقات فنية ضمن برنامج تعزيز المواطنة بقرية البرشا بمركز ملوي بالمنيا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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تواصل محافظة المنيا فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة "، بقرية البرشا التابعة لمركز ملوي، والتي بدأت مطلع الأسبوع الجاري، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية، بالتوازي مع تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن تلك الفعاليات تأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد الاحتياجات الفعلية بالقرية.

وأضاف المحافظ، أن الفعاليات تشارك في تنفيذها مديرية الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة، حيث تواصل مديرية التموين، تنظيم القوافل التموينية، بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم.

وتواصل مديرية الشباب والرياضة فعالياتها من خلال مركز شباب البرشا، حيث تنظم المديرية على مدار أسبوع مسابقة فنية بعنوان المواطنة وقبول الاخر ودورة في المشغولات اليدوية ومعسكر عمل للنظافة والتشجير واعمال الدهانات، كما سيجري تنظيم قوافل رياضية من خلال مسابقات في المعلومات العامة، توزع خلالها جوائز على الفائزين وكذلك دورة رياضية تشارك فيها الفرق الرياضية بالبرشا والقري المحيطة بها.

كما تواصل مديرية التضامن الاجتماعي تقديم خدماتها عبر الهلال الأحمر وعدد من الجمعيات بالقرية لدعم الاسر الأكثر احتياجا بالقرية.

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