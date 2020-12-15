طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 عبر رابط موقع (وزارة التضامن الاجتماعي).. الرابط وكيفية كتابة شكوى إلكترونيا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:29 م
تكافل وكرامة 2020
تكافل وكرامة 2020
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طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 عبر رابط موقع (وزارة التضامن الاجتماعي).. الرابط وكيفية كتابة شكوى إلكترونيا

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة | يبحث العديد من مستحقي معـاش تكافل وكرامة عن رابط الاستعـلام عن المعاش بالرقم القومى وذلك عبر المواقع الإلكترونية وذلك بعد أن دشنت وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية موقعا إلكترونيا ليستطيع مستحقي الدعم في الاستـعلام من خلاله وذلك حرصا من الوزارة على سلامة المواطنين فبدل من نزولهم للشارع. 

يمكنهم الآن الاسـتعلام عن قبول معاش تكافـل وكرامة وكذلك تقديم الشكاوى إلكترونيا من المنزل وكذلك معرفة شروط القبول في المعاش المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي بناءا على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
بلغ المتقدمين للحصول على معاش التكافل والكرامة أكثر  من 14 مليون مصري لذلك قررت وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية  تدشين موقعا إلكترونيا ليتثنى لهؤلاء المواطنين الاستعلام عن القبول من عدمه وذلك من خلال الرابط  الذي دشنته الوزارة للاستعلام وكتابة الشكاوى الخاصة ببرنامج التكافل والكرامة وذلك لجميع المواطنين في جميع محافظات الجمهورية وذلك في ظل ما تمر به البلاد من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لذلك ننشر لكم رابط الاستعلام عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج التكافل والكرامة (اضغط هنا).
- ثم يقوم الشخص المستعلم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.
- ثم يقوم المستعلم بالضغط على كلمة “الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة”.
- بعد ذلك سيظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بالاستعلام.

كيفية تقديم الشكاوى إلكترونيا على موقع معاش وكرامة
صرحت وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية بأنه يمكن للراغبين  الذين لم يشملهم معاش تكافل وكرامة أن يقوموا بتقديم شكاوى وتظلمات عبر موقع الوزارة عبر إتباع الخطوات التالية :-

- يجب تسجيل الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى الخاص ببرنامج تكافل وكرامة (اضغط هنا).
- يقوم المشتكي بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم الخاص به.
- ثم يقوم المشتكي بالضغط على كلمة شكاوى.
- بعد ذلك يكتب المشتكي البيانات كاملة في المربعات المخصصة لذلك.
- ثم بعد ذلك يقوم المشتكي بكتابة الشكاوى المراد تقديمها بالتفصيل.
- أضغط على كلمة إرسال.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 عبر رابط موقع (وزارة التضامن الاجتماعي).. الرابط وكيفية كتابة شكوى إلكترونيا

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