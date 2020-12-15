عاجل.. السيناريست مدحت العدل يعلن ترشحه رسميا لرئاسة نادي الزمالك

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
أعلن السيناريست مدحت العدل، رسميا، ترشحه في انتخابات نادي الزمالك المقبلة، على مقعد الرئاسة، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث كتب "العدل" قائلا : "نويت الترشح بإذن الله في انتخابات نادي الزمالك القادمة على مقعد الرئاسة، على ان يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخليًا وخارجيا لاتخاذ القرار المناسب الذي يعود لصالح الزمالك، فقط".


وأضاف السيناريست مدحت العدل قائلاَ: "وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق بإذن الله".

في سياق متصل، معروف أن السيناريست مدحت العدل بانتمائه وتعصبه الشديد لنادي الزمالك.
عاجل.. السيناريست مدحت العدل يعلن ترشحه رسميا لرئاسة نادي الزمالك
عاجل.. السيناريست مدحت العدل يعلن ترشحه رسميا لرئاسة نادي الزمالك

أخبار تهمك

لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحفز لاعبيه قبل لقاء بيراميدز

منذ 43 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

منذ نصف ساعة

الطفل المختطف في قنا يروي الواقعة: جابولي شيبسي وأندومي وقالولي نام وسابوني في القصب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ ثلث ساعة

خاص.. إصابة أجايي تحرم الأهلي من صفقة هجومية

منذ ساعة و نصف

أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

02:13 م

لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة رمضان صبحي

01:58 م

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

01:01 م

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

07:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان