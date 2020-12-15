وزير الاقتصاد الروسي : نستعد لفرض ضرائب على صادرات القمح

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

 قال وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف خلال اجتماع للحكومة إن روسيا تعتزم فرض ضريبة تصدير على القمح في إطار إجراءات تهدف لاستقرار أسعار الغذاء المحلية المرتفعة والتي انتقدها الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكر الوزير أن الضريبة على الصادرات ستكون 25 يورو (30.4 دولار) للطن بين 15 فبراير شباط و30 يونيو حزيران. وستطبق هذه الضريبة على حصة صادرات حبوب تبلغ 17.5 مليون طن خلال الفترة نفسها.

وقالت شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية في مذكرة إن الضريبة قد تخفض صادرات القمح الروسية للفترة 2020-2021 بين مليوني وثلاثة ملايين طن إلى ما يتراوح بين 37.8 و38.8 مليون طن. ومن المرجح أن تزيد أسعار صادرات القمح الروسي في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني بين اثنين وأربعة بالمئة.

وانتقد بوتين ارتفاع أسعار الغذاء في الأسبوع الماضي. وتزامن ارتفاعها مع تراجع دخل المواطنين الروس 4.8 بالمئة في الربع الثالث من العام وأكبر تراجع له في عشرين عاما في الربع السابق بفعل أزمة كوفيد-19.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

منذ حوالي 6 ساعات

الطفل المختطف في قنا يروي الواقعة: جابولي شيبسي وأندومي وقالولي نام وسابوني في القصب

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ 19 دقيقة

لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

منذ نصف ساعة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحفز لاعبيه قبل لقاء بيراميدز

منذ 42 دقيقة

خاص.. إصابة أجايي تحرم الأهلي من صفقة هجومية

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

تباين فى أداء البورصات الخليجية فى أول جلسات الأسبوع مع ارتفاع فى قطاع التأمين

البرازيل تسجل أول انكماش اقتصادي منذ 3 سنوات

الميزان التجاري الغذائي يسجل عجزا بقيمة 649,4 مليون دينار

البورصات الخليجية تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

قفزة في أسعار القمح الروسي قبل إيقاف التوريد

"الفاو": انخفاض أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

02:13 م

لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة رمضان صبحي

01:58 م

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

01:01 م

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

07:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان