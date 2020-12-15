‎المركز القومي للترجمة يحتفل باليوم العالمي للغة العربية بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم

‎يحتفل المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، باليوم العالمي للغة العربية بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وذلك في تمام الخامسة من مساء السبت المقبل الموافق 19 ديسمبر 2020 بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية .









‎تتضمن الاحتفالية تكريم كل من: المترجم الكبير بدر الرفاعي ويقدم لمنجزه في الترجمة الناقد الأدبي سيد محمود ،الأستاذ الدكتور أنور إبراهيم ويقدم لمنجزه في الترجمة الناقد الأدبي إيهاب الملاح، كما يتشرف المركز بتكريم اسم الراحل الدكتور عوني عبد الرؤوف ويقدم لمنجزه في الترجمة الدكتور محمد العبد. وكذلك تتضمن الاحتفالية حوارا ثقافيا مع الدكتور أنور ابراهيم والمترجم بدر الرفاعي بعنوان "اللغة العربية والترجمة" يديره الدكتور عبد العزيز بديوي. ويختتم الحفل بقصائد فصحى يقدمها كورال أطفال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية .













‎جدير بالذكر أنه تقرر الاحتفال باللغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973 باعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة بموجب اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو .



