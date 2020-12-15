موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:25 م
حسين الشحات
حسين الشحات
محمد الصو
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زف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة أسامة مصطفى، خبرا سارا إلى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، قبل مواجهة الزمالك بالدوري العام.

وأكد الجهاز الطبي، أن حسين الشحات لاعب الفريق سيكون جاهز من الناحية الطبية، عقب مواجهة الفريق ضد سونيديب بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الجهاز الطبي، أن اللاعب يمكنه المشاركة في التدريبات الجماعية، عقب الراحة التي ستنتهي بعد رحلة النيجر، وإمكانية التواجد بالقمة.

وكان الشحات خضع لجراحة خلال الأيام الماضية، من أجل إزالة ظافر زائد، ويخوض فترة راحة بالوقت الحالي لما يقرب من 10 أيام بأوامر من الطبيب المعالج.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي غزل المحلة، مساء يوم الجمعة المقبلة ويتوجه إلى النيجر لمواجهة سونيديب بدور الـ32، قبل أن يلتقي الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز.

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