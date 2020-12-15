دار الكتب تحتفل باليوم العالمي للإعاقة

تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، احتفلت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، باليوم العالمي للإعاقة.









بدأت الاحتفالية التي نظمتها مكتبة الخليفة العامة التابعة لدار الكتب بالسلام الوطني والقرآن الكريم ثم كلمات الترحيب. و تم تقديم فقرة فنية مع تكريم لنماذج من النساء اللواتي انتصرن على الإعاقة وأصبحن نماذج ناجحة في المجتمع. ومن بين هذه النماذج الدكتورة فادية عبد الجواد استشاري الأمراض الجلدية والتجميل وأول طبيبة صماء في العالم.









واختتم الاحتفال بفقرة فنية من عزف وغناء فرقة المستقبل للخدمات المتكاملة للمكفوفين بالإسماعيلية .











