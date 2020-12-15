الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:13 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
أشرف عبد الناصر
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علم "الفجر الرياضي" من مصادر مطّلعة داخل النادي الأهلي، أنّ مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب يدرس إقامة فندق للاعبي الفريق بجوار ملعب التتش.

ويجتمع مجلس الأهلي اليوم كاملا بالجزيرة لمناقشة عدد من الأمور، أبرزها حفل تكريم لاعبي المارد الأحمر بعد الفوز بالثلاثية هذا الموسم.

وقالت المصادر، أن الأهلي استقر على إقامة فندق للاعبي الفريق الأول بجوار ملعب التتش الذي يتدرب عليه اللاعبين، من أجل توفير الملايين التي تدفع علي معسكرات الفريق في الفنادق.

وأضافت أن مجلس الأهلي يفاضل بين عدة أماكن بجوار ملعب التتش لإقامة الفندق، من بينهم مكان المدرج الذي سيتم إزالته خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الفندق سيتم تجهيزه على أعلى مستوى، وسيحتوي على أكثر من 50 غرفة ومطعم خاص وكافة الإمكانيات التي تناسب لاعبي الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة الجمعة القادم، في ثاني جولات الدوري الممتاز في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب الأهلي WE السلام، على أن يتجه عقب المباراة مباشرة للنيجر لمواجهة سونيديب في دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها 23 ديسمبر الجاري.

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