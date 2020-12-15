موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:07 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
عبد القادر عرابي
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أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة تجمع بين بايرن ميونيخ الألماني، حامل اللقب، وفريق لاتسيو الإيطالي.

أقيمت القرعة بمدينة نيون في سويسرا بين 16 فريق، حيث أفرزت عدة مواجهات من العيار الثقيل.

وتأهل بايرن ميونيخ لهذا الدور، بعد أن تصدر المجموعة الأولى على حساب أتليتيكو مدريد وريد بول سالزبورج ولوكوموتيف موسكو.

بينما تأهل لاتسيو وصيفاً في المجموعة السادسة، متفوقاً على جينك البلجيكي وزينيت سان بطرسبرج الروسي، وخلف بوروسيا دورتموند.

ومن المقرر أن يقان لقاء الذهاب بملعب الأوليمبيكو بالعاصمة روما، مساء الثلاثاء 23 فبراير، بينما يجرى لقاء العودة على ملعب أليانز أرينا في مساء الأربعاء 17 مارس.

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