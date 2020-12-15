تقرير الطب الشرعي في واقعة اغتصاب مريضة سرطان بقليوب: تعرضت لتهتك شديد

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كشف تقرير الطب الشرعى بشان واقعة اغتصاب مريضة بالسرطان فى قليوب من قبل سائق توك توك وصديقه عن تعرض المجنى عليه للاغتصاب الوحشى من قبل المتهمين وايد التقرير وجود تهتك شديد وسحجات فى جسد المجنى عليها مما يثبت تعرضها للواقعه فيما كشفت تحريات اجهزة الامن صحة الواقعه وتسلمت نيابة مركز قليوب تقرير الطب الشرعى تمهيدا لاحالة الواقعه للمحكمه

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار حسن قنديل وأمانة سر أشرف حسن قررت حبس سائق توك توك وصديقه بتهمة اغتصاب مريضة سرطان أثناء عودتها من جلسة العلاج برفقة ابنتها لمدة 45 يوما على أن يراعى التجديد لهما في الموعد القانوني.

كانت التحقيقات التي أجرتها نيابة مركز قليوب بشأن الواقعة كشفت قيام المجني عليها باستقلال "توك توك" عقب خضوعها لجلسة علاج كيماوي من مرض السرطان بإحدى المستشفيات الحكومية بقليوب برفقة ابنتها.

وأثناء السير قي الطريق قام سائق "التوك توك" المتهم الأول، بإجراء محادثة تليفونية لاستدعاء المتهم الثاني الذي التقاه في الطريق واستقل "التوك توك" برفقته ثم فوجئت المجني عليها بإنحراف السائق عن مسار الطريق إلى وسط الزراعات، وقيام المتهم الثانى بالتهديد بإيذاء طفلتها بسلاح أبيض، وقاما باغتصابها بالتناوب تحت تهديدالسلاح