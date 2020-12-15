عاجل.. الزمالك يحفز لاعبيه قبل لقاء بيراميدز

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واحدة من أبرز الأزمات التي كانت تؤرق إدارة الكرة المؤقتة في الفريق الأبيض خلال الآونة الأخيرة.


وعلم " الفجر الرياضي " أن اللجنة المؤقتة قامت بحصر المستحقات المالية المتأخرة وحولت قيمتها في الحسابات البنكية للاعبي الفريق اليوم الثلاثاء".


وتسعى اللجنة المؤقتة حالياً لتدبير مقدم عقود اللاعبين للموسم الحالي في أسرع وقت ممكن وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي يخوضها الفريق ضد بيراميدز لحساب مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الفجر الزمالك الدوري المصري الممتاز

أخبار تهمك

مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

منذ ساعة الا ربع

الطفل المختطف في قنا يروي الواقعة: جابولي شيبسي وأندومي وقالولي نام وسابوني في القصب

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

خاص.. إصابة أجايي تحرم الأهلي من صفقة هجومية

منذ ساعة و 6 دقيقة

والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ يوم

الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجمه إلى الدوري التركي

منذ أقل من ساعتين

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

منذ حوالي 5 ساعات

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

"كريمة" يطالب مظهر شاهين بتطليق زوجته على الهواء.. والثاني: "مش عايز أزعلك"

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

قسطان يفصلان الزمالك عن سداد مستحقات أجوجو

نهائي كأس مصر.. أصدقاء الأمس أعداء اليوم في مواجهة الزمالك ضد بيراميدز

أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس: رد ناري على تسريب العقود ومفاجأة اللاعبين وموعد لقاء سموحة

الأهلي يحدد موعد السفر إلى الإمارات لمواجهة الزمالك بالسوبر

خزينة الزمالك تنتعش بـ15 مليون جنيه

خاص | تأجيل صرف مستحقات لاعبي الزمالك للإثنين المقبل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

01:01 م

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

07:30 ص

مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

01:30 م

خاص.. إصابة أجايي تحرم الأهلي من صفقة هجومية

01:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان