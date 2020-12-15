عاجل.. الزمالك يحفز لاعبيه قبل لقاء بيراميدز

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واحدة من أبرز الأزمات التي كانت تؤرق إدارة الكرة المؤقتة في الفريق الأبيض خلال الآونة الأخيرة.









وعلم " الفجر الرياضي " أن اللجنة المؤقتة قامت بحصر المستحقات المالية المتأخرة وحولت قيمتها في الحسابات البنكية للاعبي الفريق اليوم الثلاثاء".









وتسعى اللجنة المؤقتة حالياً لتدبير مقدم عقود اللاعبين للموسم الحالي في أسرع وقت ممكن وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي يخوضها الفريق ضد بيراميدز لحساب مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.



