إيران: البرلمان يصدق على تعديل قانون انتخابات الرئاسة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:02 م
الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني
وكالات
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 حظر البرلمان الإيراني، ترشح كل من يحمل جنسية أخرى غير الإيرانية، أو إقامة في دولة أخرى، للانتخابات الرئاسية، سواء في الوقت الراهن أو في أي وقت سابق.

 

ووافق البرلمان الإيراني، على تعديل قانون انتخابات الرئاسة الإيرانية، حيث نال التعديل موافقة 152 نائباً، فيما عارضه 56 ، بينما امتنع ست نواب عن التصويت، من أصل 239 نائباً حضروا الاجتماع.

 

ووفقًا لقناة روسيا اليوم، القانون الجديد ينص في الجزء الثاني من البند الأول من المادة الأولى، على أن مرشح الرئاسة الإيرانية ينبغي أن يكون إيراني الأصل، ولا يحمل جنسية أو إقامة دولة أخرى، أو حتى مقدماتها (Green Card) في السابق أو في الوقت الراهن.

 

ورفض البرلمان الإيراني، مقترحًا بأن يكون سن مرشحي الانتخابات الرئاسية بين 40 إلى 70 عاما.

 

وجاء تعديل القانون قبل شهور من إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو العام المقبل، وكان مستشار المرشد الإيراني لشؤون الصناعات الدفاعية، العميد حسين دهقان، أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية.

 

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