عاجل .. أسعار الدولار تواصل الارتفاعات في تعاملات اليوم

حققت أسعار الدولار ارتفاعات جديدة اليوم الثلاثاء ليواصل بذلك الدولار تسجيل زيادات منذ مطلع بداية تعاملات هذا الاسبوع.

وسجل الدولار زيادة سعرية بقيمة قرشا واحدا في تعاملات اليوم ، بعدما صعد في تعاملات الأمس بنفس القيمة، حيث وصل سعر الدولار في بنك مصر ايران إلى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وراتفع في البنك التجاري الدولى إلى نفس المستويات كما زاد في بنك الأهلى اليوناني إلي مستويات 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.