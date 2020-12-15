النيابة تقرر حبس 6 عراقيين لإتجارهم في مخدر الآيس بإمبابة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت النيابة العامة حبس 6 أشخاص عراقيين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعض ضبطهم بفتح وإدارة مصنع لتصنيع وبيع مخدر الآيس، بمنطقة منشأة القناطر بمركز إمبابة.

وكانت قد وردت معلومات سرية لضباط مركز إمبابة بقيام 6 أشخاص عراقيين الجنسية بفتح وإدارة مصنع لتصنيع مخدر الآيس، وأنهم يتخذوا أماكن متفرقة من محافظة الجيزة لممارسه نشاطهم الإجرامي والترويج للمخدر، وتم إعداد العديد من الأكمنة لهم في المناطق التي يتردووا عليها لضبطهم متلبسين حتي تم الإيقاع بهم في منشأة القناطر بمركز إمبابة.

وجري تحرير محضر بالواقعة، وانتدبت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

يذكر أن مخدر الآيس هو عبارة عن منشط من مجموعة الأمفيتامين والفينيثيلامين من مجموعة العقاقير ذات التأثير العقلي، وفي حالة تناوله بجرعات خفيفة يمكن زيادة اليقظة، التركيز، والطاقة بالنسبة للأشخاص المراهقين، وعند تناوله بجرعات أعلي يمكنه إحداث هوس مصاحب بالنشوة، مشاعر الثقة بالنفس، وزيادة الرغبة الجنسية.

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