محافظ أسوان يؤكد على بدء أعمال المرحلة الثانية لتحسين مياه الشرب

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أثناء مروره المفاجئ على دور الرعاية الإجتماعية إستوقف بعض المواطنين اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للشكوى من تراكم القمامة بالشوارع الفرعية لشارع عباس فريد وسط مدينة أسوان وعلى إثر ذلك قام المحافظ بجولة تفقدية فى المنطقة حيث وجه على وضع 4 صناديق للقمامة مع قيام شركة النظافة بأعمال رفع المخلفات بشكل يومى للقضاء على أى تلوث بيئي أو إنتشار للحشرات الضارة، مشددًا على قيام رئيس قطاع كهرباء أسوان بإزالة أحد أعمدة الإنارة المعرضة للسقوط مع التشغيل الفعلى لمحول كهربائى جديد تم تركيبه مؤخرًا من أجل القضاء على ظاهرة ضعف وإنقطاع التيار الكهربائى بشكل متكرر، وكلف اللواء أشرف عطية رئيس مركز ومدينة أسوان بإعداد دراسة لإزالة مبنى قديم تابع للوحدة المحلية تمهيدًا لتحويله إلى فناء إضافى لمدرسة محمد منير الإبتدائية المجاور كمتنفس حيوى لطلاب المدرسة، مؤكدًا على بدء أعمال مشروع إحلال وتجديد البنية التحيتة ضمن المرحلة الثانية لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب فى مناطق وسط المدينة والشيخ هارون ومطلع الإذاعة إلى جانب مناطق الزيداب والسيل الريفى وكورنيش النيل، بالإضافة إلى تحسين الصرف الصحى بمناطق الكورنيش والجزيرة وسوق الحارث، والناصرية والسيل الجديد.
محافظ أسوان يؤكد على بدء أعمال المرحلة الثانية لتحسين مياه الشرب
محافظ أسوان يؤكد على بدء أعمال المرحلة الثانية لتحسين مياه الشرب
محافظ أسوان يؤكد على بدء أعمال المرحلة الثانية لتحسين مياه الشرب
محافظ أسوان يؤكد على بدء أعمال المرحلة الثانية لتحسين مياه الشرب
محافظ أسوان يؤكد على بدء أعمال المرحلة الثانية لتحسين مياه الشرب
محافظ أسوان يؤكد على بدء أعمال المرحلة الثانية لتحسين مياه الشرب
محافظ أسوان يؤكد على بدء أعمال المرحلة الثانية لتحسين مياه الشرب
محافظ أسوان يؤكد على بدء أعمال المرحلة الثانية لتحسين مياه الشرب
محافظ أسوان يؤكد على بدء أعمال المرحلة الثانية لتحسين مياه الشرب
محافظ أسوان يؤكد على بدء أعمال المرحلة الثانية لتحسين مياه الشرب

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