بفستان أنيق.. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحرص الفنانة هنا الزاهد، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت هنا الزاهد، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على مكياج هاديء أظهر جمال ملامحها وفستان أسود أنيق.



يُذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، ومحمود حميدة، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سلام، وغيرهم من النجوم من إنتاج شركة سينرچي فيلمز وشركتي نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحفز لاعبيه قبل لقاء بيراميدز

منذ 41 دقيقة

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

الطفل المختطف في قنا يروي الواقعة: جابولي شيبسي وأندومي وقالولي نام وسابوني في القصب

منذ أقل من ساعتين

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

منذ حوالي 6 ساعات

أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

منذ نصف ساعة

خاص.. إصابة أجايي تحرم الأهلي من صفقة هجومية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ 18 دقيقة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

02:13 م

لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة رمضان صبحي

01:58 م

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

01:01 م

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

07:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان