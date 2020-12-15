محافظ أسوان يزور مؤسسة تربية البنات بجمعية القبطيات ودار المسنين ويتبرع ب 20 ألف جنية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صرف 20 ألف جنية كدعم مالى عاجل من المحافظة لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات، وأيضًا دار رعاية المسنين مناصفة بينهما، بجانب دعمهما بعدد 2 شاشة تلفزيونية وأطقم مطابخ من خامات آمنة صحيًا، علاوة على توزيع 40 كرتونة تشمل المواد الغذائية المختلفة، فضلًا عن توزيع ملابس جاهزة على البنات المقيمات بدار السيدات القبطيات بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة..


جاء ذلك أثناء قيام محافظ أسوان بزيارة مؤسسة تربية البنات القبطيات والتى تأسست عام 1966 م، وكذا دار رعاية المسنين والتى تأسست عام 1989 م،


موجهًا بقيام مديرية الصحة بأعمال التطهير والتعقيم أسبوعيًا لهذه الدور، بالإضافة إلى صرف كمامات وكميات من الكحول ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من إنتشار فيروس الكورنا، كما أمر اللواء أشرف عطية برفع تراكمات القمامة المجاورة لمؤسسة تربية البنات والتنسيق مع مديرية الزراعة للقيام بأعمال الحقن لمكافحة النمل الأبيض بعد تفقد المحافظ للمؤسسة من الداخل والخارج،


مشددًا على ضرورة قيام مسئولى التضامن الاجتماعي بالمتابعة الميدانية الدورية لمختلف دور الرعاية بإعتبار ذلك من الأولويات الإنسانية والوظيفية لتقديم الرعاية لهم معيشيًا وإجتماعيًا وتعليميًا وترفيهيًا مع العمل على تلافى أوجه القصور لخلق مناخ إنسانى وإجتماعى مناسب للمقيمن بها،


ووجه أشرف عطية إلى إحالة المسئولين فى مركز التكوين المهنى التابع لمديرية التضامن الاجتماعي إلى التحقيق بعد الزيارة المفاجئة التى قام بها المحافظ للمركز وإكتشافه ببيع مصنوعات خشبية لطلاب المدارس بدون إيصالات توريد وذلك للمواجهة الحازمة لأى مخالفات أو فساد مالى وإدارى.
محافظ أسوان يزور مؤسسة تربية البنات بجمعية القبطيات ودار المسنين ويتبرع ب 20 ألف جنية
محافظ أسوان يزور مؤسسة تربية البنات بجمعية القبطيات ودار المسنين ويتبرع ب 20 ألف جنية
محافظ أسوان يزور مؤسسة تربية البنات بجمعية القبطيات ودار المسنين ويتبرع ب 20 ألف جنية
محافظ أسوان يزور مؤسسة تربية البنات بجمعية القبطيات ودار المسنين ويتبرع ب 20 ألف جنية
محافظ أسوان يزور مؤسسة تربية البنات بجمعية القبطيات ودار المسنين ويتبرع ب 20 ألف جنية
محافظ أسوان يزور مؤسسة تربية البنات بجمعية القبطيات ودار المسنين ويتبرع ب 20 ألف جنية
محافظ أسوان يزور مؤسسة تربية البنات بجمعية القبطيات ودار المسنين ويتبرع ب 20 ألف جنية
محافظ أسوان يزور مؤسسة تربية البنات بجمعية القبطيات ودار المسنين ويتبرع ب 20 ألف جنية
محافظ أسوان يزور مؤسسة تربية البنات بجمعية القبطيات ودار المسنين ويتبرع ب 20 ألف جنية
محافظ أسوان يزور مؤسسة تربية البنات بجمعية القبطيات ودار المسنين ويتبرع ب 20 ألف جنية

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