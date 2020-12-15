انطلاق منافسات دور المجموعات لبطولة مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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أطلقت وزارة الشباب والرياضة، منافسات دور ال١٦ لبطولة النسخة الرابعة لدوري مراكز الشباب للصم، والذي تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، حيث انطلقت بمنافسات المجموعة الثالثة والتي تضم (القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية)، علي ملعب مركز شباب التجمع الاول.

حضر حفل الافتتاح أشرف صالح المدير التنفيذي لقطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لشئون الوزير، ايمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة

تم تقسيم الفرق ال١٦ الي ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٤ فرق، حيث ضمت المجموعة الاولي منتخبات(أسيوط، كفر الشيخ، اسوان، الجيزة)، وضمت المجموعة الثانية منتخبات(المنيا، الاسكندرية، الغربية، مطروح)، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات( القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية)، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات(الشرقية، الدقهليه، المنوفية، الفيوم).

بدأ الحفل بطابور عرض للفرق المشاركة بالمجموعة الثالثة، وقدم مكتب ذوي القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة كوكبة كبيرة من الفقرات الفنية لذوي القدرات والهمم.

ويهدف إقامة دوري الصم إلي توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي الهمم، ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بين ذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب من ذوي القدرات، وزيادة الانتماء بين ذوي القدرات والهمم، واستغلال اوقات الفراغ بصورة إيجابية.

يذكر أن الفرق ال١٦ التي صعدت منها 8 فرق صعدت من الأدوار التمهيدية والتي أقيمت بالاسكندرية، بجانب ٨ فرق أخري أصحاب دور الـ8 في النسخة السابقة

انطلاق منافسات دور المجموعات لبطولة مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة
انطلاق منافسات دور المجموعات لبطولة مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة
انطلاق منافسات دور المجموعات لبطولة مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة
انطلاق منافسات دور المجموعات لبطولة مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة
انطلاق منافسات دور المجموعات لبطولة مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة
انطلاق منافسات دور المجموعات لبطولة مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة
انطلاق منافسات دور المجموعات لبطولة مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة
انطلاق منافسات دور المجموعات لبطولة مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة

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