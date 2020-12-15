أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاعات فوق مستويات 50 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تشديد إجراءات العزل العام في أوروبا وتوقعات بتعاف أبطأ للطلب في العام المقبل ليطغيا على الارتياح إزاء بدء حملات تطعيم ومخاوف بشأن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا ما يعادل 0.8% إلى 46.63 دولار للبرميل خلال التعاملات الصباحية، بينما فقدت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أي ما يوازي 0.8% أيضا إلى 49.89 دولار للبرميل ماحية مكاسبها يوم الاثنين.

وشددت لندن القيود وأمرت بإغلاق الحانات والمطاعم مع استمرار الزيادة الحادة في معدلات الإصابة بكوفيد-19 مما يقلص الطلب على الوقود على المدى القصير