بعد إجراؤه جراحة دقيقة .. محافظ كفر الشيخ يطمئن علي رضيع عمره 44 يوما

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:51 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على حالة الطفل "مؤمن حسيب سعد"، من احدى قرى مركز سيدي سالم، بعد نجاح عمليته الجراحية، لإصلاح عيب خلقي بالرأس، بمستشفى طب أطفال مصر، على نفقة الدولة مشيدًا بالطاقم الطبي والمسئولين بالمستشفى.

وعاد الطفل لأسرته بعد استقرار حالته الصحية، وتماثله للشفاء، بعد اجراء العملية الجراحية له وكان عمره 44 يومًا،ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بمتابعة حالة الطفل على مدار الأيام المقبلة.

وأكد أشرف الحب، خال الطفل، أن الطفل عقب ولادته كان بحضان مستشفى مطوبس المركزي، ويحتاج لعملية جراحية دقيقة، ووالده يعمل خفير فى احدى العمارات بالاسكندرية،و لا يملك ثمن إجراء العملية الجراحية، بالإضافة إلى أن العملية تحتاج لتخصص دقيق، خاصة بعد أن تعددت الآراء الطبية بين ولادة الطفل برأسين منفصلين،رأس بها المخ ورأس بها المخيخ، ومنهم من قال انه جزء من الرأس تشكل على هيئة رأس، ولم نكن نعلم ماذا نفعل حتى زار جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحضان ورأي حالة الطفل، فتواصل مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الذي خاطب وزيرة الصحة، لعلاج الطفل على نفقة الدولة.

وأضاف الحب، أنه تم نقله ابن اخته لمستشفى طب أطفال مصر، وأجرى العملية الجراحية الدقيقة أطباء مصريون، نشيد بجهودهم، موجها الشكر للمحافظ ولكل المسئولين الذين جعلهم الله سببًا في إنقاذ حياة الطفل، مشيرًا إلى أن تتم متابعة الطفل أسبوعيا بالمستشفى.

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