مصرع أب وطفليه في حادث مروري بكفر الشيخ

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تسبب حادث مروري علي طريق "كفر الشيخ - بيلا" في مصرع أب وطفليه ونقل طفله الثالث للمستشفي في حالة خطرة، وذلك بعد اصطدام دراجتهم النارية بسيارة نقل "جامبو" بعد اختلال عجلة القيادة بسبب الأمطار وعدم اتضاح الرؤية.



حيث تلقي مرفق الإسعاف بقيادة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث علي طريق كفر الشيخ - بيلا، ناحية قرية الكراكات التابعة لمركز بيلا، أسفر عن مصرع "عبد النبي الشحات عبدالنبي" وطفليه وطفله الثالث مصاب في حالة خطرة تم نقله لمستشفي بيلا المركزي لتلقي العلاج اللازم.



وقد تم نقل الثلاث جثث بواسطة سيارات الإسعاف إلي مشرحة مستشفي بيلا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادثة.



وتشهد محافظة كفر الشيخ، موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار وخاصة في المدن الساحلية، مما دفع المحافظ إلي إصدار قرار بتعطيل الدراسة في العديد من المدن خوفا علي سلامة الطلاب