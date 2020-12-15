إلهام شاهين تروج لحلقتها مع بوسى شلبي.. بهذه الطريقة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحرص الفنانة إلهام شاهين، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، فيديو لها أثناء تكريمها كأفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول"، فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42، وعلقت قائلة"انتظرونا انهاردة على المحور مع بوسي شلبي".



يذكر أن فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا ، ومن إخراج أمير رمسيس.


وتدور أحداثه في خريف عام 2013 حين تخرج فاتن إلى الدنيا بعد 20 عاما في السجن لتجد ابنتها ليلى غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها وليس في ذهنها غير أن والدتها قتلت والدها في مقابل رفض تام من الأم للافصاح عن سبب الجريمة .

أخبار تهمك

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح

منذ ساعتين و 12 دقيقة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الطفل المختطف في قنا يروي الواقعة: جابولي شيبسي وأندومي وقالولي نام وسابوني في القصب

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

منذ نصف ساعة

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ 18 دقيقة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

خاص.. إصابة أجايي تحرم الأهلي من صفقة هجومية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يحفز لاعبيه قبل لقاء بيراميدز

منذ 41 دقيقة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 18 ساعة

مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

02:13 م

لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة رمضان صبحي

01:58 م

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

01:01 م

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

07:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان