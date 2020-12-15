مصرع طالبة وإصابة أخرى صدمهن قطار في بني سويف

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لقيت طالبة جامعية مصرعها، وأصيبت اخرى، اثر اصطدام قطار بهما قرب مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، والمصابة بقسم الاستقبال والطوارئ داخل المستشفى ذاتها لتلقي العلاج والاسعافات الاولية.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف، بلاغا بوجود حادث اصطدام قطار بطالبتين اثنين بمزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، ما تسبب في مصرع إحداهن.



وانتقلت سيارتين إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المتوفية إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، والمصابة إلى الاستقبال والطوارئ بالمستشفى ذاتها لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.



وتبين أن المصابة في الحادث تدعى سمر جمال ابو الخير، 22 عام، طالبة بكلية التجارة بجامعة بني سويف، وتقيم شريف باشا مركز بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، كما تبين أن الجثة لطالبة تدعى مروة ابو العز، 21 عام.



جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وفي سياق آخر شهد الطريق الزراعي القاهرة بني سويف، تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك أمام قرية أبو غزالة بالمنطقة الصناعية بالواسطى، وإصابة عامل بإصابات مختلفة، وتم نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي.



وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الواسطى المركزى حيث تبين أنه يدعى عصام محمد سيد محمد 49 سنة، مقيم الواسطى، مصاب بكدمة بالصدر والرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وأُجريت الفحوصات اللازمة في قسم الاستقبال بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

