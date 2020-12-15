مصرع طالبة وإصابة أخرى صدمهن قطار في بني سويف

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements

لقيت طالبة جامعية مصرعها، وأصيبت اخرى، اثر اصطدام قطار بهما قرب مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، والمصابة بقسم الاستقبال والطوارئ داخل المستشفى ذاتها لتلقي العلاج والاسعافات الاولية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف، بلاغا بوجود حادث اصطدام قطار بطالبتين اثنين بمزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، ما تسبب في مصرع إحداهن.

وانتقلت سيارتين إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المتوفية إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، والمصابة إلى الاستقبال والطوارئ بالمستشفى ذاتها لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابة في الحادث تدعى سمر جمال ابو الخير، 22 عام، طالبة بكلية التجارة بجامعة بني سويف، وتقيم شريف باشا مركز بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، كما تبين أن الجثة لطالبة تدعى مروة ابو العز، 21 عام.

جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر شهد الطريق الزراعي القاهرة بني سويف، تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك أمام قرية أبو غزالة بالمنطقة الصناعية بالواسطى، وإصابة عامل بإصابات مختلفة، وتم نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الواسطى المركزى حيث تبين أنه يدعى عصام محمد سيد محمد 49 سنة، مقيم الواسطى، مصاب بكدمة بالصدر والرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وأُجريت الفحوصات اللازمة في قسم الاستقبال بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف محافظ بني سويف كوفيد 19 كورونا صحة بني سويف جامعة بني سويف تموين بني سويف تعليم بني سويف بني سويف أمن بني سويف

أخبار تهمك

الطفل المختطف في قنا يروي الواقعة: جابولي شيبسي وأندومي وقالولي نام وسابوني في القصب

منذ ساعة و 15 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجمه إلى الدوري التركي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

خاص.. إصابة أجايي تحرم الأهلي من صفقة هجومية

منذ ساعة و 6 دقيقة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ يوم

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

"كريمة" يطالب مظهر شاهين بتطليق زوجته على الهواء.. والثاني: "مش عايز أزعلك"

منذ حوالي 7 ساعات

أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 18 ساعة

مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

منذ ساعة الا ربع

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مصرع طالبة أسفل عجلات القطار بمزلقان الفشن ببني سويف

بالأسماء.. إصابة 13 في حادثي سير ببني سويف

عاجل.. السيطرة على حريق محدود داخل إدارة الواسطى التعليمية ببني سويف

إصابة سيدتين و3 أطفال باشتباه تسمم غذائي ببني سويف

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في بني سويف

مصرع طالب صدمه قطار بمزلقان الواسطى في بني سويف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

01:01 م

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

07:30 ص

مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

01:30 م

خاص.. إصابة أجايي تحرم الأهلي من صفقة هجومية

01:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان