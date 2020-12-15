استشاري صحة نفسية يوضح آثار الصدمات وكيفية التعامل معها (فيديو)

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كشف الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية، عن أثر الصدمات على المستقبل وكيف نتعامل معها.



ووصف الدكتور "عمارة"، استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية، خلال حواره مع الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عبر قناة "سي بي سي سفرة"، "الصدمة" بأنها أذى نفسي يحدث بشدة داخل الإنسان جراء ظرف حدث له في الخارج أو الداخل، وأن الصدمة لا تكون صدمة إلا أذا كان الشخص يُعرفها بأنها صدمة في داخله.



وأوضح استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية، أنه يمكن أن يستقبل شخصين نفس الأمر أحدهم تحدث له صدمة والأخر يعتبره أمرًا طبيعيًا، مؤكدًا أن الصدمة تحدث عندما لا يكون الشخص مستعدًا لها أو متعلقًا بالسعادة أو الأمان أو يشعر بحالة الدونية أو عدم تقدير الذات، هنا يمكن تسبب سكتة قلبية وجلطة في الدم، ويشعر بأن حياته تدمر أو تنهار ويفكر في الانتحار.



وأضاف استشاري الصحة النفسية، أن هناك 7 مراحل يمر بهم الإنسان عندما تحدث له صدمة أولها الإنكار، ثم التوهان والغيبوبة، ثم تنفيس عاطفي، ثم القلق الشديد وتكرار الصدمة مرة أخرى، ثم الحزن الشديد، ثم مرحلة القبول أو التبلد، وأخيرا النمو لمن تقبل الصدمة وهي بقرار الشخص نفسه.



وعن خطوات التخلص من الصدمة، قال إن الخطوة الأولى تكون بالجلوس مع النفس وإخراج كل الانفعال بنية التنفيس والتحكم على الألم، والخطوة الثانية التفكير فيما هو مرفوض من الصدمة وإعادة حساباتي في المعاني المبنية على الصدمة، ووضع المعاني الإيجابية، حينها تفقد الصدمة طاقتها سريعا، بينما تتمثل الخطوة الثالثة في البدء من جديد ونسيان الماضي والتعلم منه.



ولفت إلى أن الخطوة الرابعة تتمثل في تغيير السلوكيات التي كنت أفعلها في بعض المواقف، لأنها يمكن أن تسترجع المشاعر السلبية مرة أخرى.



ونصح بأنه يمكن اللجوء للأشخاص المتخصصين للخروج من الصدمة وخاصة إذا كانت لهم تجارب مشابهة، وخرجوا منها بطريقة صحية أو الجلوس مع النفس والبحث عن طرق الخروج منها.

