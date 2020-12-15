الهند تسجل 22065 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الهند، 22065 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 9.9 مليون حالة إصابة.

 

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد، بواقع 354 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 143709.

 

وشهدت الهند، اليوم الثلاثاء، أقل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة الجديدة بالهند منذ الرابع من يوليو.

 

وتأتي الهند في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة، لكن عدد حالات العدوى اليومية تراجع منذ أن بلغ الذروة في سبتمبر.

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