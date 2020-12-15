تنفيذ محور طلخا لشرنقاش بتكلفة 50 مليون جنيه في الدقهلية

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،محمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا بالمتابعة الميدانية على الطبيعة لاعمال تنفيذ مشروع محور طلخا الشرقى الجديد والذى يبدأ من كوبرى شرنقاش وصولا حتى مدخل مدينة طلخا ومرورا بقرية ميت عنتر وذلك بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه.



جاء ذلك تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لبناء الانسان المصرى وتقديم خدمات متميزة للمواطنين،وفى اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظات.



وقد اوضح محافظ الدقهلية ان تنفيذ هذا المشروع ياتى فى اطار التعاون والتنسيق القائم مع وزارة النقل ويستهدف تنفيذ المشروع القضاء نهائيا على المشكلات المرورية بالمنطقة وتحقيق السيولة المرورية واضافة مدخلا جديدا للمدينة.



ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لكامل الوزير، وزير النقل والمواصلات والسكة الحديد لحرصه الدائم على دعم ومساندة مشروعات الطرق والكبارى ليس فى الدقهلية وحدها وانما على مستوى المحافظات المصرية تنفيذا لرؤية السيد رئيس الجمهورية.



ومن جانبه قال رئيس مركز طلخا انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية تتم يوميا المتابعة لاعمال التنفيذ للمشروع المشار اليه وذلك بهدف تذليل العقبات وحل كافة المشكلات التى قد تعترض عملية التنفيذ وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة قطاعات المرافق والخدمات، تيسيرا على الشركات القائمة على الاعمال حرصا على التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المحددة لانهاء المشروع ودخوله الخدمة.

