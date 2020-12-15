تنفيذ محور طلخا لشرنقاش بتكلفة 50 مليون جنيه في الدقهلية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،محمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا بالمتابعة الميدانية على الطبيعة لاعمال تنفيذ مشروع محور طلخا الشرقى الجديد والذى يبدأ من كوبرى شرنقاش وصولا حتى مدخل مدينة طلخا ومرورا بقرية ميت عنتر وذلك بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه.

جاء ذلك تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لبناء الانسان المصرى وتقديم خدمات متميزة للمواطنين،وفى اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظات.

وقد اوضح محافظ الدقهلية ان تنفيذ هذا المشروع ياتى فى اطار التعاون والتنسيق القائم مع وزارة النقل ويستهدف تنفيذ المشروع القضاء نهائيا على المشكلات المرورية بالمنطقة وتحقيق السيولة المرورية واضافة مدخلا جديدا للمدينة.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لكامل الوزير، وزير النقل والمواصلات والسكة الحديد لحرصه الدائم على دعم ومساندة مشروعات الطرق والكبارى ليس فى الدقهلية وحدها وانما على مستوى المحافظات المصرية تنفيذا لرؤية السيد رئيس الجمهورية.

ومن جانبه قال رئيس مركز طلخا انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية تتم يوميا المتابعة لاعمال التنفيذ للمشروع المشار اليه وذلك بهدف تذليل العقبات وحل كافة المشكلات التى قد تعترض عملية التنفيذ وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة قطاعات المرافق والخدمات، تيسيرا على الشركات القائمة على الاعمال حرصا على التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المحددة لانهاء المشروع ودخوله الخدمة.
تنفيذ محور طلخا لشرنقاش بتكلفة 50 مليون جنيه في الدقهلية
تنفيذ محور طلخا لشرنقاش بتكلفة 50 مليون جنيه في الدقهلية
تنفيذ محور طلخا لشرنقاش بتكلفة 50 مليون جنيه في الدقهلية
تنفيذ محور طلخا لشرنقاش بتكلفة 50 مليون جنيه في الدقهلية
تنفيذ محور طلخا لشرنقاش بتكلفة 50 مليون جنيه في الدقهلية
تنفيذ محور طلخا لشرنقاش بتكلفة 50 مليون جنيه في الدقهلية
تنفيذ محور طلخا لشرنقاش بتكلفة 50 مليون جنيه في الدقهلية
تنفيذ محور طلخا لشرنقاش بتكلفة 50 مليون جنيه في الدقهلية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

"كريمة" يطالب مظهر شاهين بتطليق زوجته على الهواء.. والثاني: "مش عايز أزعلك"

منذ حوالي 7 ساعات

والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

منذ حوالي 5 ساعات

مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

منذ ساعة الا ربع

خاص.. إصابة أجايي تحرم الأهلي من صفقة هجومية

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ يوم

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجمه إلى الدوري التركي

منذ أقل من ساعتين

الطفل المختطف في قنا يروي الواقعة: جابولي شيبسي وأندومي وقالولي نام وسابوني في القصب

منذ ساعة و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يتفقد محور طلخا الجديد.. ويؤكد يخدم حركة النقل بين المنصورة والمحافظات المجاورة

قرار جديد لمحافظ الدقهلية بشأن شارع ٣٠٦ بالمنصورة (صور)

حملات تفتيشية تحرر ٣٩ محضرا وتعدم ٦٠٠ كيلو لحوم بالدقهلية (صور)

محافظ الدقهلية يتفقد المراسى الجديده للأتوبيس النهرى بمدينه طلخا بتكلفة 16 مليون جنيه

تفاصيل إنشاء محور جديد لمدينة طلخا بطريق شرنقاش بتكلفة 50 مليون جنيه في الدقهلية

تعرف على أبرز قرارات محافظ الدقهلية للتنفيذين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

01:01 م

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

07:30 ص

مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

01:30 م

خاص.. إصابة أجايي تحرم الأهلي من صفقة هجومية

01:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان