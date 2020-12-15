"الصحة العالمية" تكشف سعر لقاح فايزر للدول الفقيرة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكدت منظمة الصحة العالمية، أن شركة "فايزر" تعهدت بمنح اللقاح بأسعار مقبولة للدول الفقيرة، جاء ذلك وفق لما ذكرته قناة العربية.

وأوضح ألبرت بورلا المدير التنفيذي لشركة فايزر لصناعة الأدوية، أن الشركة لم توقع بعد اتفاقا لتزويد الولايات المتحدة بمائة مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا في عام 2021.

وقال بورلا في مقابلة أجرتها معه قناة سي.إن.إن التلفزيونية الإخبارية، إن فايزر لا تزال تتفاوض مع الولايات المتحدة حول ما إذا كانت ستستطيع توفير هذه الكمية من اللقاح في الربع الثاني أو الثالث من ذلك العام.

وأضاف"تطلب الحكومة الأمريكية المزيد. طلبوا منا الآن مائة مليون جرعة إضافية" مضيفا أن هذه الكمية مطلوبة في الربع الثاني من عام 2021.
ومضى قائلا "يمكن أن نزودهم بالمئة مليون جرعة الإضافية، لكن في الوقت الراهن يمكن توفير معظمها في الربع الثالث" من ذلك العام.

وتابع بورلا لسي.إن.إن "تريد الحكومة الأمريكية تلك الكمية في الربع الثاني لذلك نتعاون معهم بشكل كبير لضمان إيجاد سبل لإنتاج المزيد أو تخصيص الجرعات في الربع الثاني".

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