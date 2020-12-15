تسليم 12 وحدة ضمن وحدات "سكن لكل المصريين" في كفر الشيخ

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قام اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، بتسليم 12 وحدة سكنية من بين 89 وحدة سكنية سيتم تسليمها على مدار 3 أيام، بمدينة بلطيم، من الإسكان الاجتماعي والتي أطلق عليها "سكن لكل المصريين".



وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن الوحدات التي تم تسليمها 12 وحدة سكنية من بين 89 وحدة سكنية سيتم تسليمها لمستحقيها، على مدار 3 أيام، تقدموا بطلبات للحصول على وحدات سكنية، مشيرًا أن الدولة جادة في تسليم الوحدات السكنية التي تم تجهيزها، بالإضافة لإقامة وحدات سكنية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "سكن لكل المصريين".



وأضاف محافظ كفر الشيخ، سيتم تسليم الوحدات السكنية المقامة غرب مدينة كفر الشيخ، قريبًا، وسيتم حل أزمة الإسكان بالعاصمة التي استمرت عشرات السنوات بالمحافظة.