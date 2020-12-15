وزير التعليم يعلق على تسريب امتحانات التجريبي للصف الأول الثانوي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن من الطرائف أن يحاول البعض ترويج فكرة أن الامتحان التجريبي للصف الاول الثانوي يتم تسريبه على السوشيال ميديا لإلهاء الجميع عن نجاح التجربة.

وأضاف في بيان صحفي: هذا امتحان تدريبي ممكن الدخول عليه من ٩ صباحا الى ٩ مساء لتجربة التابلت والاسئلة، لا نلقي بالا لهذه التفاهات من البعض، ممكن أى طالب يدخل ثم ينشر الامتحان وهذا لا يعنينا لأن الفكرة في التجربة المباشرة حتى يستفيد الطالب ولا معنى لتسريب حيث أن هذا الامتحان بلا درجات.

واستكمل: نحن نعتبر هذا نموذج استرشادي وهو بلا درجات وبالتالي لا يجب استخدام كلمة تسريب نهائيا.

وأضاف: ولهذا السبب سوف نستخدم نماذج امتحانية مختلفة في الشكل ومتكافئة المستوى في الثانوية العامة القادمة ولا يوجد لدينا اى مشكلة.

واستكمل: وبالمناسبة مسموح الدخول من المنزل وبالتالي من كتب المقال أو مروجو الإشاعات لم يدركوا أن الموضوع هو امتحان تدريبي وليس امتحان مراقب.

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