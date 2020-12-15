عماد الدين حسين: الأحزاب القديمة التي كانت تهيمن على مقاعد البرلمان انتهت (فيديو)

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إننا لدينا فرصة كبيرة لتصدير صورة وتجربة جيدة للممارسة الديمقراطية من خلال مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن الأحزاب القديمة التي كانت تهيمن على مقاعد مجلس النواب انتهت تمامًا.

وأضاف "حسين"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أن جميع دول العالم لا تطبق إشراف قضائي على العملية الانتخابية خاصة الدول المتقدمة؛ لكون المواطنين يثقوا في مجمل العملية الانتخابية، ووجود إشراف قضائي على العملية الانتخابية في مصر يولد نوع من الاطمئنان لدى المواطنين، حيث أنه لا يوجد لدينا ثقة في الموظفين الإداريين للإشراف على العملية الانتخابية.

وتابع رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، أنه حتى يتم إجراء الانتخابات دون إشراف قضائي يجب أن يقوم الناخب بدوره في اختيار من يمثله، وأن يحافظ الموظف الإداري على الصوت وعدم التلاعب فيه، مع قيام الإعلام بدوره الرئيسي في نقل الأخبار بجانب التنوير والتثقيف.

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