فحوصات طبية مطمئنة لربيع ياسين





أجرى الكابتن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب فحوصات طبية بأحد المستشفيات بتونس، بجانب أشعة على الصدر.





وجاء انتقال ياسين للمستشفي للاطمئنان على صحته، التي اثبتت الفحوصات أنها بخير، وليس كما يتردد انه تم حجزه بالمستشفى جراء مضاعفات فيروس كورونا الذي اصيب به خلال تواجده بتونس، بحسب ما ذكر وليد ماهر المنسق الإعلامي للمنتخب.





وتقام مباراة منتخب الشباب وليبيا فى تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 الي 28 ديسمبر 2020.





ويواجه منتخب الشباب منتخب تونس يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس"، ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.