قومي المرأة ببني سويف يستعرض مجهوداته مبادراته خلال 2020

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلن فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف برئاسة نرمين محمود، مقرر الفرع، اليوم الثلاثاء، عن عقد إجتماعًا لمناقشة وتناول ما تم تنفيذه من أنشطة ومبادارات خلال عام ٢٠٢٠م، وذلك بحضور الدكتورة هبة عبد العظيم، مقرر مناوب الفرع وعضوات الفرع.

وأكد الفرع، في بيان له، أنه تم إستخراج ٢٠ الف بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات خلال العام كما تم تنفيذ عددًا من المبادرات لتمكين الاقتصادي للسيدات كريادة الأعمال والتثقيف المالي وبرامج تدريب وتأهيل القيادات النسائيه وخطه متابعه الفرع للانتخابات الشيوخ والنواب، حملات طرق الأبواب وحمله الـ١٦يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأشار البيان، إلى أنه تم خلال الإجتماع إستعرض مجهودات وأنشطة مكتب الشكاوي ورصد لاهم الشكاوي التي تم استقبالها وعرض للمساعدات التي تم تقديمها للحالات الغير قادرة ومبادرة المرأة ذات الاعاقة، إضافة إلى عرض خطة الفرع المنتظر تنفيذها في العام الجديد ٢٠٢١م.

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