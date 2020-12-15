عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:01 م
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وجود إتجاه قوي لدى واحد من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم من أجل الحصول على واحد من نجوم نادي الزمالك.
وعلم " الفجر الرياضي " من مصادره الخاصة أن فريق نادي التعاون أبدى رغبة كبيرة في الحصول على خدمات يوسف أوباما وذلك عقب نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.
وتأتي تلك الإهتمامات بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأبيض والحالي لفريق نادي السكري حيث يتم حالياً وضع الرتوش الأخيرة قبل تقديم عرض رسمي لنادي الزمالك من أجل الحصول على خدمات اللاعب.
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