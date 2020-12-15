عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وجود إتجاه قوي لدى واحد من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم من أجل الحصول على واحد من نجوم نادي الزمالك.


وعلم " الفجر الرياضي " من مصادره الخاصة أن فريق نادي التعاون أبدى رغبة كبيرة في الحصول على خدمات يوسف أوباما وذلك عقب نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.


وتأتي تلك الإهتمامات بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأبيض والحالي لفريق نادي السكري حيث يتم حالياً وضع الرتوش الأخيرة قبل تقديم عرض رسمي لنادي الزمالك من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اوباما الفجر الزمالك التعاون السعودي

أخبار تهمك

موسيماني يكشف عن السبب الحقيقي لمشاركة مروان محسن

منذ ساعتين و 35 دقيقة

والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ ربع ساعة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 17 ساعة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ يوم

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجمه إلى الدوري التركي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

الطفل المختطف في قنا يروي الواقعة: جابولي شيبسي وأندومي وقالولي نام وسابوني في القصب

منذ 14 دقيقة

"كريمة" يطالب مظهر شاهين بتطليق زوجته على الهواء.. والثاني: "مش عايز أزعلك"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ ساعتين و 45 دقيقة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يحسم قراره حول ضم حسام عاشور

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 8 إبريل: حسم موقف التعاقد مع السعيد.. مفاجأة بشأن ضم نجم الأهلي.. التحرك لضم لاعب بيراميدز

مفاجأة.. الزمالك يقرر التخلص من نجم الفريق

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لحسم صفقة دفاعية

الزمالك يتخلى عن مهاجمه

كارتيرون يطلب من الزمالك صفقة تونسية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

07:30 ص

أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح

12:31 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان