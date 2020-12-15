بوكو حرام تعلن مسؤوليتها عن اختطاف تلاميذ من مدرسة في نيجيريا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:01 م
مسلحون - أرشيفية
مسلحون - أرشيفية
وكالات
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أعلنت جماعة بوكو حرام، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن اختطاف تلاميذ من مدرسة داخلية بولاية كاتسينا في نيجيريا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وفي وقت سابق، هاجم مسلحون، مدرسة في في ولاية كاتيسنا شمال غربي نيجيريا، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

وقد تمكن مئات الطلاب، من الفرار ولا يزال عدد آخر في قبضة المسلحين، مشيرة إلى أنها لم تتمكن بعد من تحديد عددهم.

 

ووفقًا للسلطات النيجيرية في ولاية كاتيسنا، لا يزال مجموعة من الطلاب لدى الخاطفين، فيما تمكن 436 طالبا من الفرار.

 

وقالت السلطات النيجيرية، إن المدرسة عادة ما تضم ​​700 طالب، وأنها تعمل على تحديد العدد بدقة، مشيرة إلى أن بعض الطلاب أنهوا الامتحانات وغادروا.

 

وكشفت الشرطة في ولاية كاتيسنا، أن عددا كبيرا من المسلحين يركبون دراجات نارية، هاجموا مدرسة ثانوية للبنين فى شمال غربي نيجيريا، مساء الجمعة، في محاولة لخطف مُحتملة للحصول على فدية.

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نيجيريا بوكو حرام اختطاف تلاميذ

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