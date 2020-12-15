رئيس قناة السويس: حصولي على جائزة الانجاز المتميز لعام 2020 نتيجه جهد العاملين بالهيئة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حصوله على جائزة الإنجاز المتميز لعام 2020 والمخصصة لأكثر شخصية مؤثرة في مجال النقل البحري، هي للهيئة بأكملها وجميع العاملين بها الذين بذلوا جهد فوق العادة خلال أزمة كورونا للحفاظ على المجرى الملاحي للقناة وعدد السفن المار بها.

وأضاف "ربيع"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أن حصوله على هذه الجائزة سمعة كبيرة لمصر وللهيئة، وعامل من عوامل الثقة في الهيئة بعد التأكيد على بذل جهد كبير لخدمة وراحة العملاء والسفن المارة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم تقديم العدد من الخدمات للسفن وبعضها كان لديها مشكلات، وكان عليها عدد من الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا أنه تم البحث عن وسيلة لإرشاد السفينة عن بعد، وتم وضع قاطرة بالأمام وقاطرة بالخلف وعلى كل قاطرة اثنين مرشدين، ولم نرفض دخول أي سفينة رغم ظروف الطقس السيئ، وقمنا بإنشاء 5 جراجات جديدة لاستيعاب السفن المعطلة لتسهيل حركة العبور في المجرى الملاحي.

وأكد، أن الهيئة بشهادة المنظمات العالمية التي أكدت أن التجارة العالمية تراجعت خلال أزمة كورونا بنسبة 11.5% إلا أن إيرادات قناة السويس زادت بنسبة 8%، نتيجة الحوافز التي قدمتها الهيئة قبل انتشار جائحة كورونا، وتم عمل تخفيضات قوية للعبور بالقناة وهذا حقق مكسب كبير وليس خسارة، حيث حققنا عائد متساوي مع العام السابق تقريبًا رغم أزمة كورونا.

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