الطفل المختطف في قنا يروي الواقعة: جابولي شيبسي وأندومي وقالولي نام وسابوني في القصب

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روى الطفل كيرلس جرجس عدلي، الطالب بالصف الأول الابتدائي، بقرية الحسينات، في مركز أبوتشت، شمال قنا، والذي تم تحريره من قبل الأجهزة الأمنية بقنا، عقب اختطافه، أنه فوجئ باثنين يركبان توك توك، اثناء ذهابه إلى المدرسة، وقاموا بالجري وراءه هو وزملاءه، إلا أن زملاؤه تمكنوا من الهرب، بينما أنا وقفت مكاني ولم اجري.



وتابع أنه قاموا باصطحابي إلى المنزل، وقاموا بلف شاش ابيض على وجهي ومنعوني من الكلام، وقالوا لي "نام"، وبعد فترة صحيت من النوم، وأمروني بالنوم مرة أخرى، وبعدما صحيت ثانية اعطوني "كيس شسبسي وكيس أندومي"، وبعدها اعطوني تاب للعب عليه، ثم اصطحبوني إلى زراعات القصب، حتى لا تقبض عليهم الشرطة.



ثم تمكنت الشرطة والأجهزة الأمنية من العثور عليا في زراعات القصب، بإشراف اللواء محمد ابوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، واللواء محمد ياسر، مدير مباحث المديرية، من استرجاع الطالب المخطوف، من قرية الحسينات، بمركز ابوتشت.



حيث تمكنت الجهود المبذولة بقيادة العميد دكتور قرشي عبد المنعم قرشي، رئيس فرع البحث الجنائي بابو تشت، والمقدم أحمد عبدالحق، وكيل فرع البحث، والقوة البحثية، من التوصل إلى مكان اختطاف الطالب كيرلس جرجس، عقب وضع خطة محكمة وتضييق الخناق على الخاطفين، الذين لاذوا بالفرار.

