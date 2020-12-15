الطفل المختطف في قنا يروي الواقعة: جابولي شيبسي وأندومي وقالولي نام وسابوني في القصب

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
روى الطفل كيرلس جرجس عدلي، الطالب بالصف الأول الابتدائي، بقرية الحسينات، في مركز أبوتشت، شمال قنا، والذي تم تحريره من قبل الأجهزة الأمنية بقنا، عقب اختطافه، أنه فوجئ باثنين يركبان توك توك، اثناء ذهابه إلى المدرسة، وقاموا بالجري وراءه هو وزملاءه، إلا أن زملاؤه تمكنوا من الهرب، بينما أنا وقفت مكاني ولم اجري.

وتابع أنه قاموا باصطحابي إلى المنزل، وقاموا بلف شاش ابيض على وجهي ومنعوني من الكلام، وقالوا لي "نام"، وبعد فترة صحيت من النوم، وأمروني بالنوم مرة أخرى، وبعدما صحيت ثانية اعطوني "كيس شسبسي وكيس أندومي"، وبعدها اعطوني تاب للعب عليه، ثم اصطحبوني إلى زراعات القصب، حتى لا تقبض عليهم الشرطة.

ثم تمكنت الشرطة والأجهزة الأمنية من العثور عليا في زراعات القصب، بإشراف اللواء محمد ابوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، واللواء محمد ياسر، مدير مباحث المديرية، من استرجاع الطالب المخطوف، من قرية الحسينات، بمركز ابوتشت.

حيث تمكنت الجهود المبذولة بقيادة العميد دكتور قرشي عبد المنعم قرشي، رئيس فرع البحث الجنائي بابو تشت، والمقدم أحمد عبدالحق، وكيل فرع البحث، والقوة البحثية، من التوصل إلى مكان اختطاف الطالب كيرلس جرجس، عقب وضع خطة محكمة وتضييق الخناق على الخاطفين، الذين لاذوا بالفرار.

أخبار تهمك

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ يوم

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ يوم

"كريمة" يطالب مظهر شاهين بتطليق زوجته على الهواء.. والثاني: "مش عايز أزعلك"

منذ حوالي 5 ساعات

"الأرصاد" تحذر مرضى الحساسية من الخروج من المنزل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجمه إلى الدوري التركي

منذ 35 دقيقة

والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

منذ حوالي 4 ساعات

أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح

منذ 41 دقيقة

عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات

منذ حوالي 10 ساعة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يكشف عن السبب الحقيقي لمشاركة مروان محسن

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

07:30 ص

أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح

12:31 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان