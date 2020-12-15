مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:30 م
ميدو
ميدو
علي نبوي
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نشر مجدي عبد الغني لاعب الأهلي ومنتخب مصر ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين فيديو يوضح فيه أنه أقام من قبل مؤتمر لنبذ التعصب وحضره الكثير من الشخصيات الهامة لضرورة توخي الحذر من إنتشار ظاهرة التعصب الكروي بين الجمهور المصري .

وأضاف عبد الغني أنه من الطبيعي أن يلتقط أحمد حسام ميدو نجم الزمالك مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في وجود كلا من حسن حمدي وفرج عامر أثناء قضاء فترة أجازة في مدينة الغردقة ، مشددا على أنه يرى أن التوقيت غير مناسب خاصة مع خسارة الفريق الأبيض نهائي إفريقيا والخروج من الكأس والظروف التي يمر بها نادي الزمالك .

وأشار إلى أن هذه الصورة دليل على أن كرة القدم منافسة فقط داخل الملعب وعقب نهاية صافرة الحكم الجميع يتعامل على أنهم اصدقاء واخوات خارج الملعب ولا بد من أن يعي الجمهور المصري هذا الأمر تماما وأن نمحي فكرة التعصب الكروي لانه من أسباب وجود صراعات بين الجماهير خارج الملعب وهذه الصورة رسالة هامة للجماهير الفريقين ان كل اللاعبين خارج الملعب اصدقاء واخوات.


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