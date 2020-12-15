مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:30 م
علي نبوي
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نشر مجدي عبد الغني لاعب الأهلي ومنتخب مصر ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين فيديو يوضح فيه أنه أقام من قبل مؤتمر لنبذ التعصب وحضره الكثير من الشخصيات الهامة لضرورة توخي الحذر من إنتشار ظاهرة التعصب الكروي بين الجمهور المصري .
وأضاف عبد الغني أنه من الطبيعي أن يلتقط أحمد حسام ميدو نجم الزمالك مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في وجود كلا من حسن حمدي وفرج عامر أثناء قضاء فترة أجازة في مدينة الغردقة ، مشددا على أنه يرى أن التوقيت غير مناسب خاصة مع خسارة الفريق الأبيض نهائي إفريقيا والخروج من الكأس والظروف التي يمر بها نادي الزمالك .
وأشار إلى أن هذه الصورة دليل على أن كرة القدم منافسة فقط داخل الملعب وعقب نهاية صافرة الحكم الجميع يتعامل على أنهم اصدقاء واخوات خارج الملعب ولا بد من أن يعي الجمهور المصري هذا الأمر تماما وأن نمحي فكرة التعصب الكروي لانه من أسباب وجود صراعات بين الجماهير خارج الملعب وهذه الصورة رسالة هامة للجماهير الفريقين ان كل اللاعبين خارج الملعب اصدقاء واخوات.
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