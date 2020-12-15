إزالة 288 حالة إشغالات بشوارع "دسوق" في كفر الشيخ

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قالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، أنه قد تم القيام بحملة لرفع الإشغالات بالمدينة وإزالة الإعلانات المخالفة اإستجابة لشكاوى المواطنين لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وإشغالات المحلات، وكذلك وتجاوزات التراخيص للتند والتندات المخالفة، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقى على جميع المستويات بشوارع المدينة.



وأكدت ماضي، أن الحملة أسفرت عن تحرير عن 35 محضر إشغال،و 288 إشغالات تم رفعها، 40 مضبوطات متنوعة، 58 اعلانات، 15 نقل بطىء،20 محضر نظافة ومازالت الحملة مستمرا بأوقات مختلفة وعلى مدار اليوم صباحا أو مساءا وذلك لاعادة الانضباط بالشارع وتحقيق الانضباط العام، وتأتى دعمًا لجهود الدولة فى تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار فى الشارع.



واضافت رئيسة مركز ومدينة دسوق، أن ذلك يأتي إستمرار لخطة رفع الإشغالات التى بدأت اليوم بنطاق مدينة دسوق والتى تستهدف رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية، وكورنيش النيل ورفع وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقى على جميع المستويات، بما يسهم فى غرس قيم الولاء والانتماء، واحترام القانون واستعادة الوجه الحضارى للشارع الدسوقى، ومواجهة جميع أشكال الانفلات، والإهمال وتجاوز القانون.