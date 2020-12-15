بعد مرور عام.. المسعود: منظومة التأمين الصحي الشامل حققت العدالة الاجتماعية بين المواطنين

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشاد محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة التي قامت بها الحكومة بشأن منظومة التامين الصحي الشامل ومرور عام على تطبيقها في بورسعيد، مؤكدًا على أن المنظومة حرصت على تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين.

وأكد "المسعود" في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، كان حلم كبير تسعي الدولة المصرية على تطبيقه بنجاح على أرض الواقع، خاصة وأنه كان قد أنتظره جموع المواطنين لسنوات طويلة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المنظومة الجديدة تٌعتبر نقلة نوعية في القطاع الصحي لم تشهدها مصر من قبل خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا القاتل، وتحقيقها لعديد من النجاحات والإنجازات الحقيقة بين المواطنين، حيث شاركت فى مواجهة كورونا وذلك من خلال التحول الجزئى لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المنضمة للمنظومة إلى مستشفيات عزل للمرضى المصابين بالفيروس، مع توفير الحماية الكاملة لمن يترددون على هذه المستشفيات لتلقى العلاج فى العيادات الخارجية.


الصحة: تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

وفي سياق مُنفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 257 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105132 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 122086 حالة من ضمنهم 105132 حالة تم شفاؤها، و6943 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

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