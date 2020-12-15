ننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2020 | موعد صرف تكافل وكرامة والشروط المطلوبة لاستلام المعاش

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:55 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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ننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2020 | موعد صرف تكافل وكرامة والشروط المطلوبة لاستلام المعاش

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة | في الأيام الأخيرة لاحظنا أن هناك عمليات بحث عديدة من المسجلين من قبل في معاش تكافل وكرامة، حيث أنهم يريدون التعرف على الموعد المحدد التي سيتم فيه السماح لهم بتلقي المبالغ المستحقة لهم لشهر ديسمبر، وهي تعد عامل أساسي في إعانتهم على الحياة بشكل عام، بحيث يقوم هذا البرنامج الاجتماعي على الدعم للأسر بالكامل، وهي التي لا يوجد لديها دخل ثابت إطلاقاً، وهي تدعم الأسر التي بالأخص يوجد أبنائها في التعليم.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي
- أول خطوة يجب على المستخدم  الدخول بشكل مباشر إلى الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي عن طريق جوجل .

- ثم بعد الدخول إلى الصفحة يجب كتابة الرقم القومي الخاص بك.

- ثم بعد ذلك كتابة جميع البيانات المطلوبة .

- ثم تحديد الخدمة المرغوبة للمستخدم.

- ثم الضغط على خانة استعلام للحصول على إذا كنت من المستحقين أو لا.

- بعد الضغط على الصفحة للإستعلام  سوف تنتقل إلى  الصفحة التي يوجد بها جميع البيانات الخاصة بالمستعلم عنها  إذا كنت من ضمن المستحقين

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة
- يجب أن الشخص الذي يقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة سنه لا يقل عن ٣٥ عام.

- يجب أن دخله الشهري لا يتعدى ٤٠٠ جنيه، إذا كان الشخص يعمل في قطاع الخاص، أو يعمل في الحكومي.

- يجب على الشخص أن لا يسجل في أي هيئة تأمنيات اجتماعية أخرى.

- أن يكون هذا الشخص متواجد داخل مصر للحصول على معاش تكافل وكرامة.

ننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2020 | موعد صرف تكافل وكرامة والشروط المطلوبة لاستلام المعاش

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وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2020 تكافل وكرامة 2020

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