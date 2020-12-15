



رابط استعلام كود الطالب بالرقم القومي 2020 الاختبارات التجريبية عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم





يستحوذ رابط استعلام كود الطالب بالرقم القومي 2020 محركات البحث في جوجل خلال الفترة الأخيرة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن وجود ثلاث اختبارات خلال هذه السنة الدراسية أولهما في شهر ديسمبر والثاني في نصف العام والثالث في نهاية العام، وأكدت الوزارة على ضرورة الأسراع للحصول على الكود الخاص بكل طالب، واليوم سوف نتعرف من خلال موقعنا على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.





رابط استعلام كود الطالب بالرقم القومي 2020

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بإعلان عن رابط خاص بها لكي تُمكن الطلاب من الحصول على كود خاص بهم لكي يُمكنهم من الدخول للاختبارات القادمة الثلاثة التي اعلن عنها وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، فيمكنك معرفة الكود من خلال الدخول على الرابط التالي ( اضغط هنا ).





كود الطالب لخوض الاختبارات التجريبية

أشارت وزارة التربية والتعليم على ضرورة منح كل طالب كود خاص به لكي يتمكن من خلاله الدخول للاختبارات التجريبية القادمة بكل سهولة ويُسر، حيث اعلن وزير التعليم عن كيفية الحصول عليه واطلق رابط مباشر يُمكنك اتباع الخطوات من خلاله والحصول عليه.





طريقة معرفة كود الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يبحث الطلاب في المرحلة الثانوية عن طريقة لمعرفة الكود الخاص لكل طالب لكي يخوضون الأمتحانات القادمة، لذا يمكنك اتباع بعض الخطوات التالية:





- الانتقال إلى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم المصرية ( اضغط هنا ).

- النقر بعد ذلك على خدمة الاستعلام عن كود الطالب.

- يتم ادخال كافة البيانات المطلوبة بدقة في الخانات الشاغرة.

- الضغط بعدها على الحصول على الكود والانتظار قليلاً سوف يظهر لك الكود.



