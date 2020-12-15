"نقل البرلمان" توافق على مشروع تمويل الميناء الجاف بـ 6 أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements


عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

من جهته، أكد رزق راغب، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، رئيس الاجتماع، أن الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار دعم الاستثمار وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعمل في المشروعات الحيوية والهامة، مؤكدا أهمية اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حق الدولة، خصوصا في ظل دخول القطاع الخاص.

وأضاف وكيل اللجنة "لا بد الأخذ في الاعتبار ألا يكون دخول القطاع الخاص سببا في زيادة الأسعار وتحميل المواطنين أي أعباء على المدى البعيد والقريب".

وأقرت اللجنة مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، وجاء نصه كالتالي:

المادة الأولى: "يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدي إليكتريك - دي بي شنكر - السويدي للممتلكات اللوجيستية)، على وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه".

المادة الثانية: "تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء".

المادة الثالثة: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

أخبار تهمك

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجمه إلى الدوري التركي

منذ 36 دقيقة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 17 ساعة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

"الأرصاد" تحذر مرضى الحساسية من الخروج من المنزل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح

منذ 42 دقيقة

عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات

منذ حوالي 10 ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ يوم

موسيماني يكشف عن السبب الحقيقي لمشاركة مروان محسن

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ يوم

"كريمة" يطالب مظهر شاهين بتطليق زوجته على الهواء.. والثاني: "مش عايز أزعلك"

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

07:30 ص

أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح

12:31 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان