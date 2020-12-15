مباحث التموين تضبط 1255 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1255) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (4 طن "دواجن" مذبوحة خارج المجازر الحكومية معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ، وضبط (3٫45 طن "كبدة - دواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (3٫38طن "مكرونة – أرز أبيض – سكر حر" – 1120 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن إحدى الشركات لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.



كما تم ضبط (7٫100 عبوة "معسل"مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة – 3٫97 طن "تبغ خام – معسل"مستلزمات إنتاج تحت التعبئة بدون مستندات مجهولة المصدر - 200٫000 بندارول "الدمغة الدالة على سداد الرسوم الجمركية" يشتبه أن تكون مزورة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المعسل "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – كائن بمحافظة القاهرة) لإستيلائه على مبلغ (1٫780٫748 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء)، وضبط (مالكة مخبز بلدى – كائن بمحافظة البحيرة) لقيامها بمخالفة تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار وإستيلائها على مبلغ( 298٫285 جنيه قيمة فروق الأسعار بينهما طبقًا لتقرير الجهات المختصة.





ضبط (مالك مستودع بوتاجاز – كائن بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى ( 14٫119 إسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم ببيعها بأزيد من السعر الرسمي قدرت بـــ 2٫185٫380 جنيهًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.